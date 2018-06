Linnateatris esietendub «Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad»

On aasta 1576. Suur Liivi sõda on kestnud juba kaheksateistkümmend aastat. Kõikjal on näha umbrohu ja ohakatega kaetud põlde, maani maha põletatud mõisaid ning külade ahervaremeid. Kuulus Liivi ordu on venelaste löökide all otsa lõppenud ning end Rootsi kuninga teenistusse andnud. Rootslaste käes on aga vaid Tallinn koos lähema ümbrusega. Vene väed hõivavad juba järjest põhjapoolsemaid alasid. Teel Tallinna poole langevad ka Haapsalu ja Koluvere mõis. Tallinna raad ja kohalikud Rootsi võimud kindlustavad linna ja varuvad laskemoona. Ivo Schenkenberg moodustab Tallinnasse põgenenud talupoegadest linna kaitseks väesalga.