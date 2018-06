Esmaspäeval esitletakse mahukat artiklikogumikku tootedisainist

Disainist kõnelemine on tänapäeva avalikkuses üsna harilik, vaat et moodnegi teema. See pole aga alati nii olnud. Artiklikogumik heidab pilgu disainieriala ajalukku ja diskussioonidesse, paljastades nii valdkonna valupunkte kui ka võitlusi, mida on peetud iga meetri nimel, mida disain on pidanud teisejärgulise abitöö staatusest vabanemiseks kätte võitma. Kui uuema aja kriitika ning mõtteavaldused on vähemalt osaliselt veebis kättesaadavad, siis vanemad artiklid ja omas ajas olulised diskussioonid, endis- ja nüüdisaegsed disainerid, kirjutajad, kujunduse sõlmpunktid ja tähetunnid väärivad mäletamist.