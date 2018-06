Internetti on ilmunud Ida-nimeline veebiraadio. Janar Ala vestles tegijatega: mis, miks, kuidas? Algataja Natalie Mets: «Lähtusime sellest, et programm oleks võimalikult mitmekülgne. Ei saaks öelda, et meil on midagi katmata. Mind, Atsi ja Robertit seostatakse vast pigem tantsumuusikaga, aga raadios on klassikalise muusika saated, kantrisaated, maailmamuusikasaated, folk, metal, juke jne. Jutusaadete osakaalu on kavas kasvatada.»