Vikerkaar loeb. Ainult mitte seda müüti

Luuletus, eraldivõetuna, ihuüksi ja alasti, on imeline. Ja kui veel otsustatakse, et ta on kuidagi eriline, silmapaistvam kui sama aasta teised, siis seda enam. Keegi ei lähene sulle praegu naljalt näiteks kirjandusturul pakkumisega: tahad, ma müün sulle ühe luuletuse? (Kuigi ka selliseid hetki on kirjanduse lähiajaloos olnud.) Raamatuid, palun väga, virnade viisi, kui vaja. Ometi, kui küsida, kus luule on, siis ikka nimelt luuletuses, enamasti.