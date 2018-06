Mis võiks olla üksinduse vastand?

Erinevad elud – enne ja pärast vanaisa surma – ning süžeeliinid, mille hulgas on ka helgeid suvepäevi, sõprust ja armastust, põimuvad oskuslikult ja moodustavad tugeva terviku. Meeleolud toetavad üksteist, nii et kuigi raamatus on mõndagi kurba ja meeleheitlikku, jagub ka rõõmu ja elevust. See ei ole lugu vaevlemisest ega hingepiinadest, vähemalt mitte säärasel viisil, et lugejale pangega ahastust kaela kallataks. Selleks hetkeks, kui me Mariniga kohtume, on kõige hullem juba möödas, isegi kui valu kadumine võtab veel kaua aega. «Meiega on kõik korras» on rahulik, ent sügav, ja annab, nagu nimest aimata, lootust. Et ka kõige hullemast on võimalik läbi tulla, et inimesed võivad üksteise jaoks siiski olemas olla.