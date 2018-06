Mõnusalt raske suvelugemine

Mulle on alati tundunud kummaline, et suvelugemiseks peetakse peamiselt kirjandust, mille saab ette võtta ajutööd asjasse segamata, kui sama tihedalt kurdetakse, et eluolu ja muu töörügamise kõrvalt ei jää kuidagi aega toekamate teoste tudeerimiseks. Mõistliku lahendusena võikski siis ju jätta krimkad ja kõhnema meelelahutuse talveväsimusse ja võtta puhkuse ajal ette kõik need kogukad köited, mis muidu niisama riiulil oma aega ootavad. Dina Rubina «Córdoba valge tuvi» sobib minu arvates suviseks meelelahutuseks täiuslikult, sest ehkki raamat on paks ja aeganõudev, on ta kindlasti seda väikest keskendumisvaeva väärt.