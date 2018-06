Kõnealune raamat on mõeldud kõigile neile, kes on huvitunud Vladimir Putinist, Venemaa (lähi)ajaloost või näiteks Edward Lucase raamatust «Pettus. Spioonid, valed ja kuidas Venemaa läänt tüssab». Esiteks seetõttu, et kõik kolm nimetatut on omavahel tugevalt seotud, teiseks sellepärast, et Eesti on tahes-tahtmata olnud koht, kus tehakse tegusid, mille tõeline ulatus selgub alles luurajate Valhallas, ja kolmandaks sel põhjusel, et keegi peale eestlaste meie eriteenistustest ju nii põhjalikult ei kirjuta.