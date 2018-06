EV100 raamatusarjas tulekul «Eesti poliitika 100 aastat» esitlus

Raamatu toimetaja Erkki Bahovski on kirjutanud raamatu tutvustuseks järgmist: «Professor Rein Taagepera pilguheit sajale aastale Eesti poliitikas väärib tähelepanu ja lugemist. Miks? Esmalt ikka sellepärast, et Rein Taagepera pikk poliitiline tegevus nii paguluses kui ka kodumaal on andnud talle pea unikaalse kogemuse mõtestamaks Eesti poliitika keerdkäike unikaalsel viisil. Lisaks muidugi professor Taagepera kui maailmas tunnustatud poliitikateadlane – tema analüüs ja laialdased teadmised maailma poliitikast asetavad Eesti poliitika suuremasse pilti. Siit raamatust leiab politoloogilisi valemeid, kuid ka isikuportreid Eesti tähtsamate riigijuhtide kohta. Professor Taagepera tähelepanu alt ei jää välja ei Eesti saatuseaastad 1939 ja 1940 ega ka taasiseseisvumise optimism, millesse ta ise samuti suure panuse andis. Ja palju-palju muudki veel.»