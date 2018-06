Galerii. Algasid balleti «Keres» proovid

«Heas loomingulises atmosfääris oleme koreograafia loomist alustanud,» sõnab Teet Kask, kelle viimased lavatööd on valminud eelkõige Itaalias. Nüüd toob ta koos heliloojate Timo Steineri ja Sander Möldri ning arhitekt Ülar Margiga Eesti juubeliaastaks lavale balleti Keres.

«Meie eesmärk ei ole Paul Kerese eluloo üks-ühele ümber jutustamine, pigem püüame balleti ja muusika kaudu anda edasi tema emotsionaalses sfääris toimunut,» selgitab Kask. Ta lisab, et etendust raamivad küll ajaloolised sündmused, mis Kerese elu mõjutasid, kuid eelkõige on tegemist seisundite loomisega.

«Tunnetame Kerese puhul tema hoitust ja elegantsust, suurt mõistmist, inimlikkust. Isegi kui temaga manipuleeriti Nõukogude Liidu süsteemis, jäi ta väärikaks, inimlikuks,» sõnab Kask. «Tantsu kaudu toome välja seda, mida sõnadesse on raske panna. Ja see on äratuntav Kerese elulugu teadmata,» lisab koreograaf.