Animafilm «Teofrastus» otsib toetust järeltöötluseks  

Filmi on toetanud Eesti Kultuurikapital ja Eesti Filmi Instituut, aga nendest toetustest ei piisa filmi helindamiseks. Seetõttu on «Teofrastuse» autorid algatanud Hooandja kampaania, et filmi teostumine ei jääks seisma ja see oleks võimalik välja tuua juba sel sügisel, nii nagu plaanitud.