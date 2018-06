Linooli võib lõigata kõike

Eesti Trüki- ja Paberimuuseum on juba aastaid korraldanud linoollõikefestivali, kuhu kuuluvad töötoad ja graafikastuudio kasutamise võimalus kõigile huvilistele. Väga suurt tähelepanu pole see seni saanud, tõenäoliselt on kasina huvi põhjuseks asukoht Tartu. Asjata! Kui pidevalt kurdetakse, et kunst läheb tavainimestest järjest kaugemale ja on arusaamatu, siis see üritus ja näitus on ideaalne «rahva» ja «elevandiluutornis istuvate kunstnike» kokkusaamiskoht, kus vähemalt formaalselt on kõik võrdsed ja kus saavad osaleda nii tänavalt sisse astuvad inimesed kui ka maailmas erialaringkondades väga tuntud tipud. See on demokraatia, nagu ütleb laulusalm.