Selgus Eesti Laulu uus peaprodutsent

Ka rahvusvahelisel Eurovisiooni lauluvõistlusel on tal Eesti esindamise kogemus. 1998. aastal Birminghamis oli Tomi Rahula üks esitatud laulu «Mere lapsed» autoreid. Lisaks muusiku elukutsele on Tomi Rahula ka litsentseeritud jalgpallikohtunik. «Tugev kontsert peab võrduma tugeva telesaate ja produktsiooniga,» avaldab kogenud muusik kokkuvõtvalt Eesti Laulu edasise arengu suuna.

ERR-i juhatuse liikme Urmas Oru sõnul on Eesti Laul ja Eurovisiooni lauluvõistlus Eesti Televisiooni suurima vaatajahuviga projektid ning on oluline, et see pakuks tippkvaliteeti nii sisult kui ka vormilt: «Tomi ideed, kuidas praegust Eesti Laulu edasi arendada olid meile väga sümpaatsed, sest neis olid hästi ühendatud tema asjatundlikkus muusikuna ning kogemus telesaadete tootmise köögipoolelt».