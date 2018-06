Algasid uue eesti õudusfilmi võtted

Juhusliku tööotsa tőttu saabuvad suure kiirtee lähedal asuvasse metsatallu vennad Tom (Kristjan Kasearu) ja Markus (Franz Malmsten). Vana kuuri lammutamine vőtab aga veidra pöörde, kui tallu ilmub kummaliselt käituv Dora (Kersti Heinloo). Naine teatab, et on metsa kaotanud oma väikese lapse ning vajab nüüd kiiresti abi. Ootamatult käivitub aga jube vőitlus elu ja surma peale ning ilmsiks hakkab tulema ammune koletu kuritöö, mille osalised ei ole rahu saanud ka pärast surma.

«Eestis tehakse kahetsusväärselt vähe õudusfilme. See, et nii mõnigi linateos Eesti kinoloos on tegelikult kujunenud täielikuks õuduseks, on pigem juhuslik asjade käik kui teadlikult planeeritud tulemus. Meie aga läheneme sellele žanrile otse, liigse peenutsemise ja häbitu muigega suunurgas,» lisab Urmas Eero Liiv.