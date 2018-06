Tartus Roosi tänaval avatakse rahvarõivaist inspireeritud fotonäitus

Marjaana Vaheri fotonäitus on eksperiment, kus 30 fotol kohtuvad esivanemate pärand ja tänapäeva inimene tänavalt. «Näitust ette valmistades sain aru, et olen – nagu ilmselt suur osa eestlastest – rahvarõivapärimuse vaatepunktist puhas leht. Mul pole õrna aimugi, kust jookseb piir lubatu ja keelatu vahel esiemade pärandi kokku sobitamisel ja kandmisel. Kuna ka kõige suuremate asjatundjate arvamused lahknevad, võtsingi endale vabaduse toimida nagu inimene tänavalt, kes paneb pähe ühe vanaema Kihelkonna tanu ja selga teise vanaema Pärnumaa seeliku, ning asub siis teele mööda Roosi tänavat, et ERM-i rahvarõivanäituse autentsust oma silmaga kaeda,» iseloomustas näitust autor Marjaana Vaher.