Pärnu ooperipäevad toovad Eestisse Arne Miku Moskvas lavastatud «Frida ja Diego»

Üle aasta toimuvate Pärnu ooperipäevade külalisteater on tänavu Moskva Boriss Pokrovski nimeline Kammermuusikateater, mis on alates 1. juunist Moskva Suure Teatri filiaal. Kammermuusikateatri lõi 1972. aastal nimekas vene lavastaja Boriss Pokrovski ning see on Venemaal tuntud kaasaegsete ooperite esmaesitajana. Pärnusse tullakse kahe väga värske ooperiga, mis esietendusid vähem kui aasta tagasi.