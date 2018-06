Tartu Kõrgem Kunstikool saab Pallase nime

«Tänane Tartu Kõrgem Kunstikool on ennast kõrgkoolina nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tõestanud ning on valmis taas kandma Eesti professionaalset kunstiharidust sümboliseerivat nime ja pakub sellele uut ning nüüdisaegset sisu,» lausus Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust. «Kõrgkooli missioon on professionaalse kunstihariduse kaudu arendada ühiskonnas loovust, nagu oli Kunstiühingu Pallas 1919. aastal loodud kooli eesmärk. Tartu Kõrgemal Kunstikoolil on kohustus mitte lasta Pallasel muutuda pelgalt ajalooliseks nähtuseks, vaid hoida seda nime ning sellega seonduvat elavana,» lisab ta.