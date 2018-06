«Teatris peab valitsema harmoonia, mitte tasakaal»

Ma olin mingis mõttes täiesti valge leht, ma ei tundnud siin kedagi, ma ei teadnud eesti näitlejaid, mitte midagi. Võib-olla see aitas mind ka. Ma rääkisin siis palju halvemat eesti keelt, minust oli vahepeal isegi raske aru saada. Aga mind aitas see, et kõik pakkus mulle tohutult huvi, minus oli… kuidas seda nüüd öeldagi? Minus oli tohutult entusiasmi. Seda, et ma olen just eesti teatrikooli tulnud, ma loomulikult tajusin, aga seda, et meil on mingid kultuurilised erinevused, et inimesed on siin teistsugused, seda ei pannud ma algul üldse tähele. Ma olin täiesti vaba.