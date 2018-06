NOËP. XXI sajandi muusik

NOËP on Andres Kõpperi (28) ühemehebänd. Kõpper sai laiemalt tuntuks nüüdseks lagunenud kollektiivi Tenfold Rabbit koosseisus, kuid muusika juurde jõudis ta filmimaailma kaudu. Kõpper on õppinud muusikakoolis klaverit ja akordioni. Kevadel andis NOËP kontserte üle-eestilise noorte sümfooniaorkestriga. See mitmekülgne mees on suisa XXI sajandi muusiku õpikunäide: ta on moodsas virtuaalmaailmas oma kuulajaskonda suurendanud nii sotsiaalmeedia kui voogedastuskanalite abil.