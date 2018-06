Inriid ja Toomas Nipernaadi jõuvad Pärnu

Inriid Nipernaadi on Toomase naine, kellega mehel on kokkulepe: suvel on mees vaba, talvel kuulub aga naisele. Nii on nad jaganud omavahel ära nii maailma kui teineteise. Selles on midagi ilusat ja tarka. Kuidas see suhe toimib? Kuidas ja kas on võimalik olla vastastikku vaba ning ometi kuuluda teineteisele? Kes on Inriid Nipernaadi, kes romaani viimastel lehekülgedel end võimsalt kehtestab?