Järgmisel nädalal on haruldane võimalus minna maa alla kinno

Filmilinastused toimuvad umbes 30 meetri sügavusele maa alla ehitatud kinosaalis, kuhu viib kaevurirong ja kuhu ilma kiivrita kedagi ei lubata. See on kultuurikogemus, mida pakub üksnes Ida-Virumaa tööstuslik eripära.

Filmiprogrammis on 12 seanssi, mis annavad vaatajale võimaluse elada kaasa omanäolistele ja vähenähtud lugudele Ida-Virumaa olemust võimendavas keskkonnas. Selle piirkonna ja Nõukogude Eesti töötegijate eluolu demonstreerib kolmest filmist koosnev Eesti dokumentalistika varamu programm. Narva linna elanike ühiselt veedetud argielu näitab Birgit Rosenbergi lühidokumentaal «Gerassimovi naised». Marianna Kaadi «Auk nr 8» tegevus keerleb ühe Ida-Ukraina perekonna ja piirkonna illegaalsete söekaevurite ümber. Suurbritannia kaevurite lood on imeliselt kokku kogutud Bill Morrisoni filmi «Kiidulaul kaevuritele» (The Miners’ Hymns), mille vaatamiseks kõige õigem koht ilmselt ongi maa all ja kaevurijopesse mässituna.