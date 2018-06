Soomlased on välja arendanud uhke värgi: kuidas ihüksi (või ka paarikesi) aluspesus alkoholitarbimisest peen kunstiala teha. Vähemalt nad ise arvavad, et see on nende leiutis. Hendrik Alla luges läbi seda teemat käsitleva raamatu ja uuris, kas meil on maika väel tinistamises midagi soomlastelt õppida või on meil oma isklik maikaväel tinistamise kultuur.