Edward von Lõngus pidas Londonis Banksyga dialoogi

Enne Londoni-reisi jõudis esinduslik delegatsioon von Lõnguse vanadest eestlastest veel teisegi põnevasse sihtkohta, Vilniuses asuvasse Užupise Vabariiki. Vilniuse boheemlaslikku Užupise linnaosa on võrreldud Pariisi Montmartre’i ja Kopenhaageni Christianiaga. 1. aprillil 1997 kuulutati siin välja vabariik, millel on oma president, valitsus, põhiseadus, lipp ja rahagi. Von Lõnguse digitänavakunsti tegelased on kogunenud kohaliku kunstiinkubaatori Užupis Galera ümbrusse värvika vabaõhukunstigalerii keskele, mis on siia tekkinud aastakümnete jooksul läbi paljude kunstnike panuse.