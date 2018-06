Lõpuks ometi üks õudusfilm, mis ka õudne on, võib öelda suure üllatuse, Ari Asteri debüütfilmi «Pärilik» kohta. Täiesti tavalise Ameerika perekonna rebib lõhki (mitte just sõna otseses mõttes, aga ikkagi) midagi sellist, mis paneb teid kinos seansi lõpuni küüsi peopesasse suruma. Pinge kasvab. «Pärilik» on üks värske ja jube näide sellest, kuidas õudufilm omas žanris suudab lati väga kõrgele ajada.