Sügisel alustab lavakoolis õpinguid 18 tudengit. Võinuks arvata, et lavakunstikooli hoovist leiab selle kolmapäeva keskpäeval, kui toimub katsete 2. voor, palju närveerivaid noori. Kuid tegelikkuses valitses Toompeal rahu, Panso kooli 30. kursuse potentsiaalsed tudengid istusid vaikselt päiksepaistes, naljatlesid ning näisid enesekindlatena. Mitte miski ei reetnud, et just praegu otsustakse nende saatus.