Karlovy Varys Balti riikide retrospektiiv

Mängides pildi, metafoori ja tähendustega lõid nad seninägematu visuaalse keele – poeetilise filmi «Ajasillad» on rännak läbi selle generatsiooni loodud filmimaailmate. Filmi režissöörid on Audrius Stonys (Leedu) ja Kristine Briede (Läti). Film on valminud Leedu, Läti ja Eesti koostöös ning Eesti-poolne tootja on Riho Västrik stuudiost Vesilind.