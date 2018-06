Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna juhataja professor Toomas Siitan on muusikateaduse ja muusikaajaloo olemust Eestis avanud ja avardanud mitmestki aspektist. Ta oli üks esimesi, kes hakkas euroopalikel alustel süvenema vanamuusika ajalukku ja ajastuteadlikku esitusse ning andma vastavaid ainekursusi. Olin nende hulgas, kellele ta luges vanamuusikakursust muusikakeskkoolis. Need loengud on siiani meeles, võimalus seda muusikat esimest korda kuulda oli paras vapustus.