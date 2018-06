Kui te arvate, et Mehhiko narkokatrellide kõige kasumlikum kaubaartikkel, mida üle piiri USAsse vedada, on kokaiin, siis panite umbes 20 aastaga mööda. Ei, need on inimesed, illegaalsed immigrandid. Neid ei pea kasvatama ega töötlema, nad tulevad ise, maksavad ise ja kui esimese raksuga üle ei saanud, maksavad veel.