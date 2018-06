Vaata, kuidas kargavad seto tantsu

«Seto naine on Eesti kõige uhkem naine!» teatab Piret Torm-Kriis, setopäraselt Tormi Piret oma uhkeid rahvarõivaid näidates. Esmamulje lööb pahviks: Seto kuninga Peko praegune asemik maal mõjub hämara talumaja uksel pidurõivais ja valitsuskeppi ehk kiiorat kandes äraütlemata suursuguselt. Paari esimese sekundi jooksul raputan enesele mõttes tuhka pähe, et ei osanud välja uurida, kuidas oleks paslik Seto kuningriigi pead tervitada. Paistab siiski, et lihtsast käepigistusest ja enese tutvustamisest piisab, vestluseks seame end sisse Rocca al Mare vabaõhumuuseumis seto talu pühas nurgas ikoonide all, kus traditsiooniliselt külalisi võõrustatakse.

Piret on harjunud seto riietes rääkima seto keelt – see on ka tema emakeel –, kuid seekord kõneleme siiski sulaselges eesti keeles. Valitsev ülemsootska on ju elukoha järgi tallinlane ja peab kodulinnas tantsustuudiot Modus, kus kohtuvad sving-, stepp- ja rahvatants. Neljapäeva ja reede veedab Piret Värskas, ülejäänud nädalapäevad pealinnas. «Eestimaa on nii väike, et korra nädalas seda vahet sõita ei ole mingi mure,» kinnitab ta. Pealegi saab bussis või auto kõrvalistmel kiirest elutempost ja suhtlemisest pausi võtta ning valmistada ette kõnesid, lavastada koreograafiaid või lihtsalt omi mõtteid mõelda.