Ehkki tegu ei ole Hollywoodi üllitisega (briti aktsent ja teejoomise märkimisväärselt suur roll tegevuses annavad selgelt mõista, mis riigi filmiga tegu), on «Rännumehesse» pikitud hea hulk ameerikalikke klišeesid. Avakaadrid õnnelikust perest ja edukast sportlasest põimituna halvaendelise muusika ja vastase ähvardustega annavad enam-vähem aimu, et oodata on pisarakiskumist, suurt armastust ja happy end’i.