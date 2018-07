Eesti nüüdiskunst aitab europankuritel lähikuudel tulevikku mõtestada

Frankfurdis Euroopa Keskpangas on oktoobrini väljas viimaste aastate esinduslikem Eesti nüüdiskunsti näitus välismaal. Kris Lemsalu töö «Car2Go».

Eesti kunsti väljapanek Euroopa rahasüdames avati maailmajao ühtsusele keerulisel ajal: eurotsooni maade ja teiste ELi liikmesriikide juhid pidid just siis Brüsselis langetama raskeid otsuseid sisserände kohta Euroopasse ning õhus, vähemalt Saksamaal, oli reaalne kartus, et kui üksmeelt ei saavutata, võib euroliit nähtavalt mõranema hakata. Ühisraha, mille kätt Frankfurdis hoitakse, jääb küll püsima, ent riigipiiridele võivad uuesti ning juba üsna pea tulla passikontrollid, kellega Saksamaa siseminister Horst Seehofer on ähvardanud.