«Mässaja kirurg» sai Pärnus preemia

Eesti rahvas hääletas ülekaalukalt parimaks dokumentaalfilmiks Rootsi filmrežissööri Erik Gandini dokumentaalfilmi «Mässaja kirurg». See on portree mässumeelselt kirurgist doktor Erik Erichsenist, kes pärast 30 aasta pikkust arstikarjääri oma kodumaal otsustab sealsest valitsevast bürokraatiast põgeneda. Koos medõest abikaasaga lendab ta peaagu olematu meditsiiniga Etioopiasse, et väikeses välihospidalis abivajajaid opereerida. Peagi on tema vastuvõturuum patsientidest tulvil ja igapäevatöö lahutamatuks osaks saab käepäraste töövahendite leiutamine või ostmine ehitusmaterjalide kauplusest. Erik Erichsen mässab varavalgest hilisõhtuni, opereerib päevas sadu patsiente ja laeb endasse elujõudu trompetit puhudes.