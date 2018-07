Võrumaal algab metsik filmifestival  

Neli päeva vältava FUFFi võistlusprogrammis tuleb näitamisele üle 20 lühifilmi Venemaal elavatelt soome-ugri väikerahvastelt. Lisaks võistlusprogrammile on kavas Eesti, Türgi, Ungari ja Soome lühifilmiprogrammid, samuti saab näha Hispaania ulme- ja fantaasiafilmide programmi. Eksklusiivselt on FUFFil au presenteerida esimest täispikka marikeelset mängufilmi, Vassili Domratševi «Salikat» ning Jaan Toomiku 1978. aasta linateost «Taevapõdra rahvaste laulud».

Festivali kunstilise juhi, Budapestist Setomaale kolinud Edina Csüllögi sõnul on FUFF jõudnud uuele tasemele. Lisaks uuele asukohale Sänna Kultuurimõisas on seekord oodata ka mitmeid uusi töötubasid alates eksperimentaalfilmi tegemisest kuni filmimuusika loomiseni. «Filmitegemist saab õppida ainult filmi tehes,» rõhutab Csüllög. «Tahame, et meie festivalil osalejad saaks lisaks filmide vaatamisele võimaluse ka midagi praktilist juurde õppida.»