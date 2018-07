Tartus saab näha Herman Aunapuu minimalismi

29. juunist on 19. sajandi Tartu Linnakodaniku Muuseumis võimalik vaadata 26 Herman Aunapuu väikseformaadilist joonistust, maali ja graafilist lehte aastaist 1938 – 1998. Viisteist aastat tagasi leidis Tartu Linnamuuseumis aset eelmine ja ühtlasi seni ainsam Herman Aunapuu (1915 – 1998) näitus «Sahib tuleb tagasi». Praegune väljapanek ei ole nii mahukas kui eelmine, aga sisaldab ometi enamuses seni eksponeerimata teoseid.

Esmakordselt on võimalik näha kunstniku vangilaagris sündinud miniatuurseid joonistusi ja maale. Teosed on pärit põhiliselt erakogudest ja mõned ka Kunstiühingu «Pallas» kogust. Herman Aunapuu väärtuslik pärand pole ulatuslik ja on erakogudes laiali. Äsja lisandus ühele graafilisele Tartu vaatele Tartu Kunstimuuseumi kogusse valik värvilisi kavandeid Aunapuu tööst reklaamikunstnikuna.