Tartus jõuab suvelavale üleküpsenud muinasjutt

Tema närvikava oli juba nooruses labiilne ja soovid lapsikuvõitu. See jäi aga märkamata kolmele noorukesele õele, kes olid tsaari hiilgusest ja armastusest lootusetult pimestatud ning keda järgnevatel aastatel muinasjutu turvalise kulgemise nimel jõhkralt ära kasutati.

Nüüd, kui olnut ja olevat lahutab aastate tume sein, kohtuvad kolm õde taas. Küpsed, väärikad, oma uhkuses murdmatud. Peale valitseja surma enestelt muinasjutulumma maha raputanud, on neil esmakordne võimalus üksteisele ausalt silma vaadata. See kohtumine kujuneb tragikoomilistest situatsioonidest pungil emotsioonide virrvarriks, kus keegi enam päris täpselt ei tea, kes ta ise on või kes ta vastas seisab.