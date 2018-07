Mandela 100. sünnipäeva tähistatakse Juhan Kuusi fotonäitusega

Juhan Kuus on Lõuna-Aafrikas elanud ning töötanud, rahvusvaheliselt tunnustatud dokumentaal- ja pressifotograaf, sh World Press Photo kahekordne auhinnavõitja, kel on Eesti juured. Kuusi arhiivis, mis kogutud 45 aasta jooksul, on silmapaistvaid jäädvustusi nii Nelson Mandelast kui ka Lõuna-Aafrika ajaloost. Lõuna-Aafrika ajakirjanik Chris Marais on öelnud: «Kui kirjutatakse Lõuna-Aafrika tegelikku ajalugu, läheb vaja Juhan Kuusi pilte».