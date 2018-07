Raamist väljas. Kuidas teha biennaali, kus oleks tore?

Eks kogu biennaali-triennaali triangel mõjub sellise loeteluna mõnevõrra väsitavalt ja kunstiväli on selle probleemiga tegelenud juba aastaid. Pealegi pole biennaalid ainsad sündmused kunstikalendris – lisanduvad kunstinädalad, galeriinädalavahetused, suuremad must-see näitused, kunstimessid. Hiljuti tõstis The Art Newspaper probleemi taas päevakorda ja rääkis tänavuse São Paulo biennaali (jah, veel üks suur biennaal) peakuraatori Gabriel Pérez-Barreiroga, kes samuti kurtis, et maailmas on nii palju biennaale, et ka kõige suurem kunstisõber ei suuda neid kõiki ära vaadata. Viimase uuringu järgi on maailmas kokku 320 erinevat biennaali, millest Euroopas toimub 136. Ja lõppu ei näi paistvat.