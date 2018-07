Baltoscandal hoolitseb kunstnike eest

«Palju on meil asju, mis toimuvad aastast 1990?» küsib alustuseks Baltoscandali kunstiline juht Priit Raud, ning see paneb siinkirjutaja mõtlema. Ühelt poolt põhjusel, et olen ise 1990. aastal sündinud, kuid teisalt tekitab festivali pikk iga aukartust.