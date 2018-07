Vilja Nyholm-Palmi lavastusest «Sarah Bernhardt’i viimane suvi» kirjutav Pille-Riin Purje leiab, et Murrelli näidend ei ole ju geniaalne, aga pakub säravaid mänguvõimalusi ja vaimukat partnerlust kahele näitlejale.«Lavastuse suur väärtus on Kersti Kreismanni ja Meelis Rämmeldi kokkusaamine. Suveteater võimaldab lavakohtumisi, mis talviti ei teostu. Rämmeld on hea partner, tema Pitou lavaelu puhul on kohane kasutada vanaaegset sõna: galantne. Ta tõesti oskab isetuna nähtamatuks muutuda, samas ei jäta ilmutamata oma suhtumisi, kasutamata oma mänguhetki. Pitou roll oli täpsem esimese vaatuse ümberkehastumiste tõrksuses ja mängurikires. Südamlik oli Pitou ainus isiklik pihtimus oma halekoomilisuses ja siiras valuhämmingus, millele Sarah elas kaasa ahne, aga hoidva uudishimuga.