Sel nädalal toimub eriline festival

FESTIVAL

Mägede Hääl

Kohtla-Nõmmel 6.–8. juulini



KÕIK ESINEJAD:

0.9 & Klmn

12 EEK Monkey

Ajukaja

Almaty & Prins Emanuel

Andreas Kask

Аntoha МC (Rus) Presented By Red Bull

Badass Yuki

Deeon R & Danass

East & West

Ellen Vene

Endamisi Salamisi & Hyyru

Golden Ivy (Swe)

Haigla Kutid (Ats Luik, Ruutu Poiss, Kristopher Luigend)

Dj Healthcare & Top Hun

Hunt

Indrek Spungin

Kalvik + Leiner

Karl Petti Band

Leslie Da Bass

Lill Slim

Lolina (Uk)

Nebo-Zemlya

Neuronphase

Mees Inc

Myspace01 & White Gloss

Orelipoiss

Paranoid One

Pasha Teknik (Rus)

Dj Pinball & Gerd Tammist

Psychoterror

Pvc16

Rando Arand

Rassakas

Robert Nikolajev

San Hani

Several Symptoms

Sipelga 14

Susanna Raiend & Richard Pohjanheimo

Taavi-Peeter Liiv & Madis Nestor

Tanel Mütt & Kersten Kõrge

Tenso & Varusk

Vesi Päästab

Winny Puhh

Youngg P (Ukr)

Zahir ja Zriamuli Big Band

Zolaa. (Ukr)