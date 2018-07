Tänavu 21.–23. septembril toimub Eesti idapoolseimas linnas Narvas esmakordselt muusika ja linnakultuuri festival Station Narva. Festivali muusikaprogrammi peaesinejateks on 80ndate uue laine legend Echo & the Bunnymen ja tulevikumuusika produtsent Actress Inglismaalt. Esimeste väljakuulutatud esinejate seas on ka Briti produtsent Gazelle Twin, Rootsi laululooja Jenny Wilson ning kümmekond põnevat nime Eestist, Venemaalt ja Põhjamaadest.

Echo & the Bunnymen FOTO: Station Narva

Station Narva 2018 toimub EV100 pidustuste raames. Festivali suurtoetaja on Telia Eesti, toetajad ja partnerid Narva Linn, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Soome Instituut, Rootsi Instituut ja digimeedia inkubaator DIGIX.

Ajaloo esimese Station Narva muusikaprogrammi tulipunktideks on kahel festivalipäeval, 21. ja 22. septembril Kreenholmi Manufaktuur ja kultuuriklubi Ro-Ro. Kreenholmi saare hiiglaslik tööstuskompleks, omaaegne maailma suurim puuvillavabrik, on otsekui loodud festivali peaesinejale Echo & the Bunnymenile, keda kirjeldades ei saa samuti mööda märksõnadest «suurim» ja «majesteetlikem».

Actress A.K.A. Darren J. Cunningham FOTO: Station Narva

Neli aastakümmet tagasi Liverpoolis uue laine, post-pungi ja psühhedeelia ristumispunktis sündinud koosluse müstikast ja keelpillikaskaadidest pungil kataloogi tuntuimaks albumiks on sümfoonilise popi tähtteos «Ocean Rain» ning nende muusika võimendab nii mõnegi filmi ja telesarja («Pretty in Pink», «Donnie Darko», «Stranger Things») dramaatilisemaid hetki. Bunnymeni pala «The Killing Moon» on aga bändi laulja Ian McCullochi sõnul lausa «kogu muusikaajaloo parim lugu». Liverpooli romantikud esmakordselt Eestisse toov tuur juhatab sisse nende oktoobris ilmuva albumi «The Stars, the Oceans & the Moon», mis sisaldab nii uudseis seadeis klassikat kui ka paari päris uut lugu.

Gazelle Twin FOTO: Station Narva

Säriseva tulevikulaenguga täidab Kreenholmi Londoni «teadusliku techno» ja abstraktse R&B produtsent Actress, kodanikunimega Darren J. Cunningham. Actressi hakitud sämplitest ja staatikast laetud kõlapilt saavutas täiuse tema mullusel albumil «AZD» ehk «kroomikarva rännakul paralleelmaailma». Tänavu on talt juba ilmunud nüüdismuusika kooslusega London Contemporary Orchestra kahasse loodud kauamängiv «Lageos».

Just Station Narva avapäeval, 21. septembril näeb ilmavalgust soo- ja liigipiire painutava inglannast produtsendi Gazelle Twini uus album «Pastoral». Nii The Knife’i kui ka Robyniga koostööd teinud Rootsi laulja-laulukirjutaja Jenny Wilson saabub Narvasse oma tänavuse albumi «Exorcism» kavaga.

Red Samara Automobile Club (RSAC) FOTO: Station Narva

Idapiiri tagant saabub üks omapärasemaid Venemaa uue laine kooslusi, spastilise rütmi, teatraalse šansooni ja dekadentliku esteetikaga mängiv Shortparis, samuti kurikuulus «pätiballaadide» kamp Red Samara Automobile Club (RSAC), mille ninamehe Felix Bondarevi loendamatute projektide seast leiab ka koos Eesti bändi Badass Yuki liikmetega tehtud supergrupi Stones & Holes. Kajapedaalid põhja vajutatud, valmistub oma Narva vallutuseks äsja comebacki teinud Soome shoegaze’i bänd Joensuu 1685. Põhjanaabreid esindab ka sealseid tegijamaid uuekooli hiphopi artiste View.

Zahir FOTO: Station Narva