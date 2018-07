Eesti kunstniku installatsioon ehib Londonit

Sel aastal on fookuses Thamesi lõunakaldal asuvad South Bank, Battersea Power Station, Vauxhall ja Nine Elms. Järjekorras kolmanda, korraldajate sõnutsi seni ambitsioonikaima Art Nighti institutsionaalne põhipartner on Londoni Hayward galerii, mille direktor Ralph Rugoff juhib Art Nighti kuratoorset tiimi. Art Nighti programm on erilise tähelepanu all ka seetõttu, et Ralph Rugoff on valitud 2019. aastal toimuva Veneetsia biennaali peakuraatoriks.