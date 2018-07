Jazziliit: Kadri Voorandi muusika on Eesti jazzi ekspordiartikkel nr 1

«On endalegi uskumatu, aga tõsi, et eranditult kõik viimaste aastate välismängud on publikult meelitanud välja ainult ovatsioonid ning vastukaja on olnud üksnes positiivne ka meedias. Võibolla on see aastatepikkuse töö vili, vahest tähtede seis,» nendib Voorand. Ta lisab, et tundub, nagu oleks sõna hakanud lõpuks vaikselt levima ning ütleb, et nüüd ei tohi väsida. “Peab püüdlema säärase tendentsi jätku suunas, et ühel päeval juhtuks nii-ütleda imesid, räägib Voorand”. “Nagu ütles hiljuti üks Universal Musicu agent Kanadas toimunud sessioonil: it takes ten years to be an overnight success!”, selgitab muusik ning lisab, et ees seisab tohutu töö.