Pärnust saab kolmeks õhtuks ooperilinn

Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk tõdes, et Ooperipäevade formaat on aastatega paika loksunud. «Alustasime kahe etendusega, siis asendasime ühe etenduse galaga. Kaks etendust ja gala on sel aastal alles teist korda. Arutasime, et kui juba üks teater kaugelt tuua, võiks olla võimalus ka neid rohkem ja eripalgelisemalt näidata.»