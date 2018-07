Algas suur teatripidu

Festivali kunstiline juht Priit Raud kommenteerib selleaastast festivali: «Baltoscandal toob kokku ja segab omavahel erinevad maitsed, värvid, kõlad, tunded, arusaamad, keeled, toonid, rütmid ja klišeed. Selline mitmekesisus on Baltoscandalist teinud sellise nagu ta on. Just see mitmekesisus iseloomustab tänapäeva ühiskonda meie ümber. Me kõik elame selles maailmas ja kaasaja ühiskondades. Üks ühiseid omadusi, mis meil kõigil selles ühises aegruumis on – see on lugupidamine. Inimlik lugupidamine. On muidugi aja märk, et just sellise inimliku lugupidamise peale ja üle mõtisklesin ma enim viimase kahe aasta jooksul käesoleva festivali kokkupanemisel. Baltoscandal on neli päeva täis etendusi, Rakveret, kohtumisi, arutelusid, pidu, suve ja festivalimöllu! Lihtsalt nautigem seda!»