Mis juhtuks, kui riigikogulased teeksid bändi?

Kes oleks osanud arvata, et tasase olemisega majandusinimesest Aivar Sõerdist saab Eesti muusika- ja teatriakadeemia orelimängu magister? Just nii see juuni lõpus aga juhtus! Arter uuris, milliseid muusikalisi üllatusi veel riigikogust leida võib. Panime produtsent Aarne Valmise abiga neist bändi kokku, ja ehkki ühtegi proovi ega kontserti ei toimu, loodame puhkavatele poliitikutele suveks mõtteainet anda – panustagem Eesti kultuuriellu!