Kristjan Lüüs, Jaanika Tammaru ja Kaarel Targo teatri Must Kast humoorikas uuslavastuses «Peks mõisatallis». FOTO: Maris Savik

Mitut Eestis tegutsevat erateatrit oskad nimetada? Vihjeks olgu öeldud, et 2016. aastal (see on viimane aasta, mille kohta praeguseks statistika avaldatud) sai riigilt tegevustoetust viisteist ning oma etendustegevuse statistika esitas 24 erateatrit.