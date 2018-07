Tänavakunstnikud korraldavad dessandi väikelinnadesse

Festivalil osalevad professionaalsed kunstnikud Eestist ja välismaalt kingivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kaheksa uut seinamaali, mis on inspireeritud iga piirkonna eripäradest. Eesmärk on lisada Põlvasse, Räpinasse ja Kanepi alevikku esteetilist lisaväärtust, mitmekesistada sealset avalikku ruumi ja tuua igapäevaellu värvi juurde. Oluline on, et festivalil on piirkondadele ka edasine positiivne mõju.