Avatakse esimene kunstinäitus saare ajaloos

Prangli näitusel on valik Künnapu viimaste aastate eluolulisi töid. Väljapanek uurib erinevaid aspekte inimeste elus – argielu rituaale, sportimistavasid, nähtamatuid eluhoovuseid. Seda, kuidas inimesed on väga erinevad, kuid samas justkui üks organism. Näitusel on eksponeeritud kümmekond suuremat akrüülmaali, sealhulgas eelmisel aastal valminud peretriptühhon. Tööd on erksavärvilised ja elujaatavad, kuid samas ei puudu neis ka eksistentsiaalne sügavus. Näitus uurib eelkõige inimest ja tema olemust universaalsemas mõttes.

August Künnapu (s 1978 Tallinnas) on õppinud 1996 – 1997 Eesti Humanitaarinstituudis, 1997 – 2002 Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja 2000 kujutavat kunsti Slade’i kunstikooli suvekoolis Londonis. Ta on oma põlvkonna üks kirglikumaid maalijaid, kes portreteerib oma värviküllases loomingus inimeste, loomade ja majade hingesid. 2007 oli ta Konrad Mäe maalipreemia ja 2018 Kristjan Raua preemia laureaat. 2005 – 2011 toimetas Künnapu ajatut kultuurilehte “Epifanio”. Kunstnik on teinud alates 2001 isiknäitusi Tallinnas, Tartus, Tamperes, Manilas, Riias, ja Berliinis ning osalenud alates 1996 grupinäitustel Põhja- ja Baltimaades, Saksamaal, Taiwanis, Venemaal ja Inglismaal. Tema töid on Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ja Viinistu Kunstimuuseumi kogudes ning erakogudes Euroopas. Ta on maaliraamatute «August Künnapu» (2007), «Elujõgi» (2013) ja «∞» (2018) autor. Künnapu armastab teha näitusi saladuslikel Eesti väikesaartel.