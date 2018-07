«Klassikokkutulek 3» sai purki!

Millest siis triloogia viimane peatükk pajatab... Kui vaataja kuldse kolmikuga viimati kohtus, olid meeste murepilved lahtumas ja kuttide naistemured rahuldavalt lahenenud. Nüüd leiame me kolm klassivenda aga olukorrast, kus kuri saatus on kõige hullemini asunud just Andrest väntsutama. Alustades eksnaise Anne uuest imalalt sulnist pereidüllist koos vastsündinud beebiga, kuni ootamatult kaelasadanud kohustuseni hooldada invaliidistunud isa. Miks küll on teistel elu kõige ilusam just siis, kui sinul kõige hullemini rapib? Kui Anne teeb Andresele ettepaneku hakata beebi ristiisaks, otsustab vapper mees leida ristsetele minekuks oma käevangu maailma kauneima kaaslanna. Pakkinud kaasa ratastoolis isa ja suured lootused, alustab Andres koos kaimude Toomase ja Mardiga stiihilist amokki läbi Eesti kuuma suve.

Teha nelja aastaga kolm täispikka filmi on õppetund, mida koolist ei saa, ütleb Rene Vilbre ning lisab: «Sellest kogemusest saadav tarkus ja õppetund on tiimitunde tunnetamine ja usaldus. Filmi üksi ei tee, kui sul on selline meeskond ja näitlejad, kes mul läbi kolme filmi on olnud, saab selliseid kaelamurdvaid trikke ette võtta. Selle tiimiga teeks hea meelega veel üsna mitu filmi koos! Läbi kolme filmi on minu kõrval seisnud suurepärane operaator Mihkel Soe ja geniaalne kunstnik Anni Lindal ning nende kõikvõimsad meeskonnad (valgus-, kunsti-, kostüümi ja grimmiosakonnad). See on olnud kummaline ja üsna hullumeelne retk kõigi meie jaoks»