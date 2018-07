Tartu Jaani kirikus saab näha-kuulda 250 aastast viiulit

«Eestis ja maailmas üldse on säärase kaliibriga viiul haruldus,» ütles festivali Klaaspärlimäng produtsent Tiina Jokinen lisades, et Stradivariuse liini esindava Gagliani perekonna viiulite hulgast on just nimelt Nicolo pillid enim hinnatud ning erilise kõlaga.

Autentne Nicolo Gagliano viiul pärineb 1765. aastast, mil näiteks W. A. Mozart oli alles 9-aastane. Pill on rännanud läbi erinevate kollektsionääride ja fondide. Viiul on niivõrd hinnaline, et see on kindlustatud ka tänapäeva mõistes üüratule summale.

Vene päritolu Sloveenia viiuldaja Nadežda Tokareva on üks oma põlvkonna säravamaid viiuldajaid. Ta on oma karjääri jooskul esinenud rohkem kui 30 riigis, on ühtlasi mitmete transkriptsioonide ja seadete autor.